Седун Семён
Место рожденияУспенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Дата рождения11.11.1922
Дата смерти05.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1922
Отец: Седун Антон Иванович
Мать: Седун Арина Андреевна
Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Смерть
05.04.1949
Березно, Ровенская область, Украина