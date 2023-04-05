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Седун Семён

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Место рождения

Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область

Дата рождения

11.11.1922

Дата смерти

05.04.1949

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1922

Отец: Седун Антон Иванович

Мать: Седун Арина Андреевна

Успенка Первомайского района Томской области, Первомайский район, Томская область
Смерть
05.04.1949
Березно, Ровенская область, Украина
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