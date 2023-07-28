Пеункова (Иванова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеункова (Иванова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.10.1928

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928

Отец: Иванов Николай

Мать: Иванова Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1948

Дочь: Кочеткова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Пеунков Валентин Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1950

Сын: Пеунков Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Пеунков Валентин Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеунков Валентин Алексеевич

Смерть
1985
Киев, Киевский уезд