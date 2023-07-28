Пеункова (Иванова) Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1928
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1928
Отец: Иванов Николай
Мать: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
13.10.1948
Дочь: Кочеткова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Пеунков Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пеунков Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Пеунков Валентин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Киев, Киевский уезд