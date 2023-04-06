Кириллова (Сазонова Или Трусова) Глафира Александровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1931
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1931
Отец: Сазонов Александр
Мать: Сазонова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.03.1952
Дочь: Кириллова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Георгий Леонидович
Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1952