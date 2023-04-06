Кириллова (Сазонова Или Трусова) Глафира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Сазонова Или Трусова) Глафира Александровна

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Место рождения

Ростяпино, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

17.12.1931

Дата смерти

После 1952

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1931

Отец: Сазонов Александр

Мать: Сазонова Марфа Фёдоровна

Ростяпино, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1952

Дочь: Кириллова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Георгий Леонидович

Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Леонид Иванович

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Леонид Иванович

Смерть
После 1952
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