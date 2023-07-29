Козлова Ирина Ивиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти29.03.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Козлова Екатерина Анисимовна
Отец ребёнка: Козлов Анисий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Козлова Матрёна Анисимовна
Отец ребёнка: Козлов Анисий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Козлов Анисий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1851
От старости.
Похороны
31.03.1851