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Козлова Ирина Ивиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

29.03.1851

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Козлова Екатерина Анисимовна

Отец ребёнка: Козлов Анисий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Козлова Матрёна Анисимовна

Отец ребёнка: Козлов Анисий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Козлов Иван Анисимович

Отец ребёнка: Козлов Анисий Дмитриевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Анисий Дмитриевич

Смерть
29.03.1851
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
От старости.
Похороны
31.03.1851