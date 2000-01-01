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(Stamboltsyan) Svetlana
(Stamboltsyan) Svetlana
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1987
Пол
Женский
Отец
Stamboltsyan Norayr
1963 г.р.
Мать
Stamboltsyan Karine
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1987
Отец:
Stamboltsyan Norayr
Мать:
Stamboltsyan Karine
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