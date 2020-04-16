Химандрин Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химандрин Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1937

Дочь: Сазонова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Химандрина Ольга Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Химандрин Александр Павлович

Мать ребёнка: Химандрина Ольга Герасимовна

Смерть
12.11.1991
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