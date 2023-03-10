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(Голева) Марфа Назаровна
(Голева) Марфа Назаровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1812
Пол
Женский
Отец
Голев Назар Васильевич
Около 1787 г.р.
Мать
(Голева) Анна
Около 1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец:
Голев Назар Васильевич
Мать:
Анна
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