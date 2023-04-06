Коврижных Артемий (Артюшка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Артемий (Артюшка)

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Место рождения

Шибринская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврижных Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Шибринская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1640

Сын: Коврижных Кирило (Кирюшка)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1655

Сын: Коврижных Семен (Сенка)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Коврижных Федор (Фетка)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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