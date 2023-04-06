Коврижных Артемий (Артюшка)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коврижных Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1640
Сын: Коврижных Кирило (Кирюшка)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1655
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно