Пономарев Борис Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1950
Дочь: Эйхман Лариса Борисовна
Мать ребёнка: Пономарева Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Фабрика, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Николай Борисович
Мать ребёнка: Пономарева Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно