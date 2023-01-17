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Пономарев Борис Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Эйхман Лариса Борисовна

Мать ребёнка: Пономарева Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Вера Николаевна

Фабрика, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Николай Борисович

Мать ребёнка: Пономарева Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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