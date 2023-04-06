Останин Федот Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанин Федот Васильев

Останин Федот Васильев

avatar

Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Останин Василий Иванов

Мать: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Аксинья Федотова

Мать ребёнка: не указана

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Останин Леонтий Федотов

Мать ребёнка: не указана

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Устинья Федотова

Мать ребёнка: не указана

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Останин Алексей Федотов

Мать ребёнка: Останина Марья Григорьева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Марья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close