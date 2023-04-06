Останин Федот Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Останин Василий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Аксинья Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Устинья Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Останина Марья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762