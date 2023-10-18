Колобанова (Смолякова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобанова (Смолякова) Мария

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Место рождения

СССР

Дата рождения

04.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1941

Отец: Смоляков Алексей

Мать: Смолякова Ксения

СССР
Рождение ребёнка
24.10.1961

Дочь: Тарасенко Галина

Отец ребёнка: Орлов Николай

Рождение ребёнка
14.01.1967

Сын: Орлов Игорь

Отец ребёнка: Орлов Николай

Рождение ребёнка
25.11.1976

Сын: Колобанов Алексей

Отец ребёнка: Колобанов Александр

Казахская СССР,Карагандинская область,поселок Шахан
Рождение ребёнка
21.02.1979

Дочь: Кармышева Наталья

Отец ребёнка: Колобанов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Николай

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