Колобанова (Смолякова) Мария
Место рожденияСССР
Дата рождения04.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1941
Отец: Смоляков Алексей
Мать: Смолякова Ксения
СССР
Рождение ребёнка
24.10.1961
Дочь: Тарасенко Галина
Отец ребёнка: Орлов Николай
Рождение ребёнка
14.01.1967
Сын: Орлов Игорь
Отец ребёнка: Орлов Николай
Рождение ребёнка
25.11.1976
Сын: Колобанов Алексей
Отец ребёнка: Колобанов Александр
Казахская СССР,Карагандинская область,поселок Шахан
Рождение ребёнка
21.02.1979
Дочь: Кармышева Наталья
Отец ребёнка: Колобанов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Николай