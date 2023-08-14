Кандалинцева Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1954
Отец: Ходченка Степан Минович
Мать: Чепурная Вера Федотовна
Рождение ребёнка
09.10.1976
Дочь: Курочкина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Шумар Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1983
Дочь: Малютина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Шумар Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно