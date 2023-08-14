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Кандалинцева Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1954

Отец: Ходченка Степан Минович

Мать: Чепурная Вера Федотовна

Рождение ребёнка
09.10.1976

Дочь: Курочкина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Шумар Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1983

Дочь: Малютина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Шумар Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандалинцев Сергей Степанович