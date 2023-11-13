Карелина (Толмачева) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Толмачева) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1901

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1901

Отец: Толмачев Константин Ильич

Мать: Елена Ефремовна

Рождение ребёнка
11.12.1932

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Карелин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.1932

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Карелин Иван Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелин Николай Иванович

Отец ребёнка: Карелин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелин Иван Николаевич

Смерть
1951
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