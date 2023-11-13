Карелина (Толмачева) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1901
Дата смерти1951
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1901
Отец: Толмачев Константин Ильич
Мать: Елена Ефремовна
Рождение ребёнка
11.12.1932
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Карелин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1932
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Карелин Иван Николаевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карелин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951