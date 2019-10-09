Казакова (Горелова) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Горелова) Галина Яковлевна

Место рождения

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

28.10.1933

Дата смерти

09.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1933

Отец: Горелов Яков Иванович

Мать: Горелова Мария Андреевна

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
04.01.1954

Муж: Казаков Григорий Александрович

Актовая запись 1 от января 1954г Симоновский с/с
Рождение ребёнка
04.11.1954

Сын: Казаков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Александрович

Рождение ребёнка
05.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Григорий Александрович

Место жительства
С 1961 по 1994
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
09.10.2019