Казакова (Горелова) Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1933
Дата смерти09.10.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1933
Отец: Горелов Яков Иванович
Мать: Горелова Мария Андреевна
Бракосочетание
04.01.1954
Актовая запись 1 от января 1954г Симоновский с/с
Рождение ребёнка
04.11.1954
Сын: Казаков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Александрович
Рождение ребёнка
05.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Григорий Александрович
Место жительства
С 1961 по 1994
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
09.10.2019