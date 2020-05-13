Колесов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1931
Дата смерти13.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1961
Сын: Колесов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Колесова Анна Семёновна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесова Анна Семёновна
Мама, Мамско-Чуйский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Анна Семёновна
Смерть
13.05.2020