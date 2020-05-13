Колесов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1931

Дата смерти

13.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1961

Сын: Колесов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Колесова Анна Семёновна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова Анна Семёновна

Мама, Мамско-Чуйский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Анна Семёновна

Смерть
13.05.2020