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Соколюк Василий Антонович

Место рождения

Хидры, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

01.07.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922

Отец: Соколюк Антон

Мать: Соколюк Степанида

Хидры, Кобринский район, Брестская область
https://www.pobediteli.ru/veteran-search/index.html?charset=utf8&flag=&region=&district=&q=Соколюк%20Василий%20Антонович
Военная награда
06.11.1947
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero30745380 https://1418museum.ru/heroes/50672880/ Медаль «За боевые заслуги» Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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