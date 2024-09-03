Соколюк Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения01.07.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922
Отец: Соколюк Антон
Мать: Соколюк Степанида
https://www.pobediteli.ru/veteran-search/index.html?charset=utf8&flag=®ion=&district=&q=Соколюк%20Василий%20Антонович
Военная награда
06.11.1947
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero30745380 https://1418museum.ru/heroes/50672880/ Медаль «За боевые заслуги» Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно