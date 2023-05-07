Капустин Сергей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1986
Сын: Абрамов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Бучнева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1989
Сын: Капустин Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Бучнева Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бучнева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно