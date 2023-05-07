Капустин Сергей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Сергей Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1986

Сын: Абрамов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Бучнева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1989

Сын: Капустин Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Бучнева Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно