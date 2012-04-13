Ковалёва Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1957
Дата смерти13.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Виталий Иванович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2012