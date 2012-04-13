Ковалёва Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1957

Дата смерти

13.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Виталий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Виталий Иванович

Смерть
13.04.2012
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