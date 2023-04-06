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Михайлов Павел Александрович

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Место рождения

Курбатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курбатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1906 ст.

Дочь: Михайлова Аполлинария Павловна

Мать ребёнка: Михайлова Александра Ивановна

Курбатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.

Дочь: Михайлова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Михайлова Александра Ивановна

Курбатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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