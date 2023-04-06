Михайлов Павел Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1906 ст.
Дочь: Михайлова Аполлинария Павловна
Мать ребёнка: Михайлова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.
Дочь: Михайлова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Михайлова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно