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Семенов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.?

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1949

Дочь: Тимошенко Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Семенова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1952

Сын: Семенов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Семенова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларичева Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Семенова Антонина Ивановна

Смерть
1989