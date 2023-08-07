Семенов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.?
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1949
Дочь: Тимошенко Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Семенова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1952
Сын: Семенов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Семенова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларичева Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Семенова Антонина Ивановна
Смерть
1989