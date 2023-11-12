Белоусов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1903
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1928
Рождение ребёнка
12.10.1930
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Николаевна
Московская область, СССР
Развод
Неизвестно
Смерть
1940
Причина смерти: погиб в бою