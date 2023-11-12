Белоусов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1903

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1928

Жена: Белоусова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1930

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: Белоусова Анастасия Николаевна

Московская область, СССР
Развод
Неизвестно

Жена: Белоусова Анастасия Николаевна

Смерть
1940
Причина смерти: погиб в бою
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