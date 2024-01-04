Шамшетдин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шамшетдинов Осман
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мядиня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тажетдинова Халися
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно