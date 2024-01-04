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Шамшетдин

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шамшетдинов Осман

Мать ребёнка: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халимя

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мяргубжан

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мядиня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тажетдинова Халися

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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