Смирнова (Мурик) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Мурик) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1969

Сын: Смирнов Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1975

Дочь: Каранина - Богданова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Юрий Павлович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым