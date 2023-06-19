Смирнова (Мурик) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1969
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1975
Дочь: Каранина - Богданова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Евпатория, Евпатория, Республика Крым