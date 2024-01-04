Арский Димитрий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1848
Дата смерти05.01.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
29.10.1848
Метрическая книга 1848 Православная церковь. Боготольское Ф. 170, о. 9, д. 356 восприемники: Назаров Филипп Прохорович Назарова Герасима Ивановича жена Устина Герасимовна
Бракосочетание
19.01.1873
Брачные обыски 1869-1873 Ф. 170, о. 1, д. 728 Поручители: Арский Платон Иванович Старухин Терентий Федорович ?Пускалин Емельян Иванович Старухин Прокопий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Арская Феоктиста Дмитриевна
Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Арская Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 19 восприемники: Пучков Евсей Ефимович Арская Анастасия Дементьевна
Рождение ребёнка
07.02.1880
Дочь: Арская Маримьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. Восприемники: Пучков Леонтий Ефимович Антонова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.03.1883
Сын: Арский Иоан (Иван) Дмитриевич
Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Кикин Григорий Васильевич Антонова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.05.1892
Сын: Арский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82. Восприемники: Филонов Никонор Александрович Арская Александра Платоновна
Смерть
05.01.1916
от старости