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Арский Димитрий Дементьевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

29.10.1848

Дата смерти

05.01.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1848

Отец: Арский Дементий Иванович

Мать: Арская Феодора (Ефросиния ) Прохоровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга 1848 Православная церковь. Боготольское Ф. 170, о. 9, д. 356 восприемники: Назаров Филипп Прохорович Назарова Герасима Ивановича жена Устина Герасимовна
Бракосочетание
19.01.1873

Жена: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Брачные обыски 1869-1873 Ф. 170, о. 1, д. 728 Поручители: Арский Платон Иванович Старухин Терентий Федорович ?Пускалин Емельян Иванович Старухин Прокопий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Арская Феоктиста Дмитриевна

Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Арская Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 19 восприемники: Пучков Евсей Ефимович Арская Анастасия Дементьевна
Рождение ребёнка
07.02.1880

Дочь: Арская Маримьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. Восприемники: Пучков Леонтий Ефимович Антонова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.03.1883

Сын: Арский Иоан (Иван) Дмитриевич

Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Кикин Григорий Васильевич Антонова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.05.1892

Сын: Арский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 82. Восприемники: Филонов Никонор Александрович Арская Александра Платоновна
Смерть
05.01.1916
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
от старости
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