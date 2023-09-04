Утяганов Ринат Киямович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Никитина Наталья Ринатовна
Мать ребёнка: Утяганова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утяганов Салават Ринатович
Мать ребёнка: Утяганова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утяганова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно