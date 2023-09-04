Утяганов Ринат Киямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утяганов Ринат Киямович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Никитина Наталья Ринатовна

Мать ребёнка: Утяганова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утяганов Салават Ринатович

Мать ребёнка: Утяганова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утяганова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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