Чухляев Петр Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухляев Петр Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чухляева) Акилина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Трикина (Чухляева) Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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