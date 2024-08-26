Чухляев Петр Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чухляева) Акилина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Трикина (Чухляева) Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно