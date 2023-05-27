Резкая (Рыбикова) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резкая (Рыбикова) Ольга Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбиков Егор

Мать: Рыбикова Александра

Рождение ребёнка
07.01.1935

Сын: Резкий Евгений Карпович

Отец ребёнка: Резкий Карп

Бобарыки, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Резкий Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резкий Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резкий Анатолий Карпович

Отец ребёнка: Резкий Карп

Смерть
Около 1974
Бобарыки, Городокский район, Витебская область