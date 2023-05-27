Резкая (Рыбикова) Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбиков Егор
Мать: Рыбикова Александра
Рождение ребёнка
07.01.1935
Отец ребёнка: Резкий Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Резкий Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резкий Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Резкий Карп
Смерть
Около 1974