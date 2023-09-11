Кирилюк Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти05.10.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Кирилюк Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1935
Сын: Кирилюк Владимир Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилюк Наталья Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Николаевна
Смерть
05.10.1944