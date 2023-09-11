Кирилюк Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилюк Степан Федорович

Кирилюк Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

05.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кирилюк Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1935

Сын: Кирилюк Владимир Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилюк Наталья Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилюк Илья Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Николаевна

Смерть
05.10.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close