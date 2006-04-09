Алексенко Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти17.04.1943 или ?.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Родился в 1913 году предположительно в селе Яман, либо в посёлке Новосергиевка.
Военная служба
С 20.06.1942 по ?.02.1944
Род войск: Партизанское движение Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК 20.06.1940 года. В ноябре 1941 года в звании красноармейца поступил на службу радистом в 7-й партизанский отряд 3 ра... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1943 или ?.02.1944
Причина смерти: Пропал без вести | Убит в бою 17 апреля 1943 года (по другим данным — пропал без вести в феврале 1944 года).