Чаленко Антон Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко Антон Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1989

Отец: не указан

Мать: Короткова Маргарита Николаевна

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