Касалица Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Виктор Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.07.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1999
Сын: Касалица Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Касалица Владимир Владимирович