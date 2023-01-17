Касалица Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касалица Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Виктор Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.07.1995

Муж: Касалица Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1999

Сын: Касалица Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Касалица Владимир Владимирович

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