(Кроткова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Опанасенко Иван
Рождение ребёнка
1950
Сын: Опанасенко Александр
Отец ребёнка: Опанасенко Иван
Рождение ребёнка
1951
Сын: Опанасенко Николай
Отец ребёнка: Опанасенко Иван
Рождение ребёнка
1956
Сын: Опанасенко Владимир
Отец ребёнка: Опанасенко Иван
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Опанасенко Иван