(Кроткова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кроткова) Анна

(Кроткова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротков Михаил Алексеевич

Мать: Кроткова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Опанасенко Иван

Рождение ребёнка
1950

Сын: Опанасенко Александр

Отец ребёнка: Опанасенко Иван

Рождение ребёнка
1951

Сын: Опанасенко Николай

Отец ребёнка: Опанасенко Иван

Рождение ребёнка
1956

Сын: Опанасенко Владимир

Отец ребёнка: Опанасенко Иван

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Опанасенко Иван

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close