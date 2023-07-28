Башкирова (Ананiева) Анна Илларионовна
Место рождения
Дата рождения29.09.1876 ст.
Дата смерти04.05.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1876 ст.
Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иларiон Егоровъ и законная жена его Александра Филипова, оба православныя, 56-25-263-50об-51 В домовой книге 20.10.1876
Крещение
30.09.1876 ст.
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда. Восприемник: деревни Льгова крестьянская дочь девица Елена Егорова, 56-25-263-50об-51
Восприемник
05.07.1893 ст.
у Владимiръ Илларiоновъ Егоровъ Ананьев (д.Льгово) 56-25-266-4об-5
Бракосочетание
10.05.1899 ст.
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда. Чухломской мещанскiй сынъ, проживающiй в деревне Фомицыно Артемiй Михаiловъ Башкиревъ, православного исповедания, первымъ бракомъ. 21 год. Суд... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.
Дочь: Башкирова Марiя Артемiева
Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)
Состоящий на военной службе изъ Чухломских мещанъ сынъ, деревни Фомицыно Артемiй Михаiловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Илларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-267-96об-97
Восприемник
29.08.1902 ст.
у Елизавета Василiева Феодорова 56-25-268-7об-8
Восприемник
15.02.1903 ст.
у Анастасiя Онисимова Михайлова Башкирева 56-25-268-41об-42
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.
Деревни Фомицына Судайской волости Состоящий на действительной Службе Унтеръ офицеръ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-268-47об... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1905 или 06.07.1905 ст.
Дочь: Цветкова Елизавета Артемьевна (Артемiева)
Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)
Деревни Фомицына Запасной из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-268-120об-121 В домовой книге 06.07.1905
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.
Сын: Башкиров Федор (Феодор) Артемьевич (Артемiевъ)
Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)
Судайской волости запас. из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-269-47об-48 В домовой книге 02.01.1907 ИПО Чухломского р-... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Сын: Башкиров Сергiй Артемiевъ
Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер. Фомицына запас. из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Сын: Башкиров Николай Артемiев
Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер. Фомицына запас. из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.
Сын: Башкиров Сергiй Артемiевъ
Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер. Фомицына запасной из крестьянъ Артемiй Михайловъ Башкировъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба правосла... Показать все
Место жительства
До 04.05.1942
Ленинград, Дмитровский пер.,д 11, кв 10
Смерть
04.05.1942
Ленинград, Дмитровский 11, кв 10
Похороны
?.05.1942
Волковское кладбище