Башкирова (Ананiева) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Ананiева) Анна Илларионовна

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

29.09.1876 ст.

Дата смерти

04.05.1942

Пол

Женский

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1876 ст.

Отец: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Мать: Ананьева Александра Филипова

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иларiон Егоровъ и законная жена его Александра Филипова, оба православныя, 56-25-263-50об-51 В домовой книге 20.10.1876
Крещение
30.09.1876 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда. Восприемник: деревни Льгова крестьянская дочь девица Елена Егорова, 56-25-263-50об-51
Восприемник
05.07.1893 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
у Владимiръ Илларiоновъ Егоровъ Ананьев (д.Льгово) 56-25-266-4об-5
Бракосочетание
10.05.1899 ст.

Муж: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда. Чухломской мещанскiй сынъ, проживающiй в деревне Фомицыно Артемiй Михаiловъ Башкиревъ, православного исповедания, первымъ бракомъ. 21 год. Суд... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.

Дочь: Башкирова Марiя Артемiева

Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Состоящий на военной службе изъ Чухломских мещанъ сынъ, деревни Фомицыно Артемiй Михаiловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Илларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-267-96об-97
Восприемник
29.08.1902 ст.
у Елизавета Василiева Феодорова 56-25-268-7об-8
Восприемник
15.02.1903 ст.
Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
у Анастасiя Онисимова Михайлова Башкирева 56-25-268-41об-42
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.

Сын: Башкиров Александр Артемьевич (Артемiевъ)

Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Деревни Фомицына Судайской волости Состоящий на действительной Службе Унтеръ офицеръ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-268-47об... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1905 или 06.07.1905 ст.

Дочь: Цветкова Елизавета Артемьевна (Артемiева)

Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Деревни Фомицына Запасной из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-268-120об-121 В домовой книге 06.07.1905
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.

Сын: Башкиров Федор (Феодор) Артемьевич (Артемiевъ)

Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Судайской волости запас. из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба православного вероисповеданiя, 56-25-269-47об-48 В домовой книге 02.01.1907 ИПО Чухломского р-... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Сын: Башкиров Сергiй Артемiевъ

Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер. Фомицына запас. из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Сын: Башкиров Николай Артемiев

Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер. Фомицына запас. из мещанъ Артемiй Михайловъ Башкиревъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.

Сын: Башкиров Сергiй Артемiевъ

Отец ребёнка: Башкиров Артемий Михайлович (Михайловъ)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости дер. Фомицына запасной из крестьянъ Артемiй Михайловъ Башкировъ и законная жена его Анна Иларiонова, оба правосла... Показать все
Место жительства
До 04.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинград, Дмитровский пер.,д 11, кв 10
Смерть
04.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинград, Дмитровский 11, кв 10
Похороны
?.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Волковское кладбище