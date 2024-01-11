Зубков Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Борис Андреевич

Зубков Борис Андреевич

Место рождения

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Зубков Андрей Борисович

Мать: Циценко Евдокия Петровна

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубкова Галина

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Военная награда
Неизвестно
Зубков Борис Андреевич Сержант, __.__.1922 Оренбургская обл., г. Абдулино. Сводная картотека Перечень наград 27.06.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Зубков Борис Андреевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Оренбургская обл., г. Абдулино. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close