Зубков Борис Андреевич
Место рожденияг.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Зубков Андрей Борисович
Мать: Циценко Евдокия Петровна
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубкова Галина
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Военная награда
Неизвестно
Зубков Борис Андреевич Сержант, __.__.1922 Оренбургская обл., г. Абдулино. Сводная картотека Перечень наград 27.06.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Зубков Борис Андреевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1922 Оренбургская обл., г. Абдулино. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно