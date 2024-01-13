Порохня Яков Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорохня Яков Кузьмич

Порохня Яков Кузьмич

Место рождения

д. Житин, Осиповичский район

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

30.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Порохня Кузьма

Мать: не указана

д. Житин, Осиповичский район
Бракосочетание
02.05.1862

Жена: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Житин, Осиповичский район
Рождение ребёнка
30.11.1864

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
20.01.1868

Сын: Порохня Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
03.04.1871

Сын: Парахня Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Порохня Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Кремок, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1877

Сын: Порохня Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
22.06.1880

Дочь: Агрипина Яковлевна

Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
11.06.1883

Сын: Порохня Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна

д. Кремок, Осиповичский район
Смерть
30.01.1899
д. Кремок, Осиповичский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close