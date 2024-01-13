Порохня Яков Кузьмич
Место рожденияд. Житин, Осиповичский район
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти30.01.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: Порохня Кузьма
Мать: не указана
д. Житин, Осиповичский район
Бракосочетание
02.05.1862
д. Житин, Осиповичский район
Рождение ребёнка
30.11.1864
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна
д. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
20.01.1868
Сын: Порохня Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна
д. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
03.04.1871
Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна
д. Кремок, Житинская вол., Бобруйский уезд, Минская губ.
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна
д. Кремок, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1877
Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна
д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
22.06.1880
Дочь: Агрипина Яковлевна
Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна
д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
11.06.1883
Мать ребёнка: Порохня Ульяна Григорьевна
д. Кремок, Осиповичский район
Смерть
30.01.1899
д. Кремок, Осиповичский район