Солодянкина Оксинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Оксинья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Солодянкин Софоней Иванович

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Дария Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Солодянкин Афонасий Иванович

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Солодянкин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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