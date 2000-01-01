Солодянкина Оксинья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Солодянкин Софоней Иванович
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Дария Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Солодянкин Афонасий Иванович
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Солодянкин Мирон Иванович
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно