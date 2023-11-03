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Колосов Григорий Петров?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Колосов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Воротникова Анна Григорьева

Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова

Рождение ребёнка
23.05.1872

Сын: Колосов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Устинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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