Колосов Григорий Петров?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Колосов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Воротникова Анна Григорьева
Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1872
Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колосова Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Устинья Иванова
Смерть
Неизвестно