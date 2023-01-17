Стрыгина (Назарова) Клавдия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1915
Дата смерти09.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1945
Дочь: Ермолова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.12.1983
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
причина: нарушение мозгового кровообращения