Стрыгина (Назарова) Клавдия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрыгина (Назарова) Клавдия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1915

Дата смерти

09.12.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1945

Дочь: Ермолова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.12.1983
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
причина: нарушение мозгового кровообращения
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