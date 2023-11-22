Калугина Полина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1925
Дата смерти30.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Любовь Павловна
Отец ребёнка: Калугин Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калугин Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1977