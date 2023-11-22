Калугина Полина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Полина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1925

Дата смерти

30.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Любовь Павловна

Отец ребёнка: Калугин Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Калугин Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Павел Александрович

Смерть
30.08.1977
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