Болденков Кирилл Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Болденков Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Софья Кирилловна
Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Болденков Иван Кириллович
Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Крилловна
Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Болденков Илья Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Болденков Ефим Кириллович
Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Болденков Егор Кириллович
Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Болденков Савостьян Кириллович
Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно