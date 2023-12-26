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Болденков Кирилл Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Болденков Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Софья Кирилловна

Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Болденков Иван Кириллович

Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Крилловна

Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Болденков Илья Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Болденков Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Болденков Егор Кириллович

Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Болденков Савостьян Кириллович

Мать ребёнка: Болденкова Наталья Кондратьевна

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болденкова Наталья Кондратьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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