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Kättmann Johannes
Kättmann Johannes
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.08.1870
Пол
Мужской
Отец
Kättmann Mihkel
1832 г.р.
Мать
Kättmann (Krumholtz) Maria Wilhelmina
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1870
Отец:
Kättmann Mihkel
Мать:
Kättmann Maria Wilhelmina
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