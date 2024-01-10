Kättmann Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKättmann Johannes

Kättmann Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1870

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1870

Отец: Kättmann Mihkel

Мать: Kättmann Maria Wilhelmina

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close