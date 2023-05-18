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Чернявська (Ціхоцька) Розалия Степановна
Чернявська (Ціхоцька) Розалия Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Цихоцкий Стефан Михайлович
1886 г.р.
Мать
(Тиховска) Катерина Ивановна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Цихоцкий Стефан Михайлович
Мать:
Катерина Ивановна
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