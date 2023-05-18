Чернявська (Ціхоцька) Розалия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявська (Ціхоцька) Розалия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Цихоцкий Стефан Михайлович

Мать: Катерина Ивановна