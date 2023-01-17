Кирьянова (Голдина) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1953
Дочь: Моченова Надежда
Отец ребёнка: Кирьянов Григорий
Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирьянов Григорий
Смерть
Неизвестно