Кирьянова (Голдина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянова (Голдина) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1953

Дочь: Моченова Надежда

Отец ребёнка: Кирьянов Григорий

Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирьянов Григорий

Смерть
Неизвестно
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