Клековкина Марья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлековкина Марья Карпова

Клековкина Марья Карпова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Клековкин Борис Иванов

Отец ребёнка: Клековкин Иван (Ивашко) Яковлев

поч. Антона Редкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клековкин Иван (Ивашко) Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Симахинская, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close