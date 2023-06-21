Бутко Кирилл Филиппович
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Бутко Филипп Иванович
Мать: Бутко Устина Григорьевна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Бутко Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.1877
Мать ребёнка: Бутко Иулиания Михайловна
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно