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Бутко Кирилл Филиппович

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Бутко Филипп Иванович

Мать: Бутко Устина Григорьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Бутко Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1877

Сын: Будко Стефан Кириллович

Мать ребёнка: Бутко Иулиания Михайловна

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно