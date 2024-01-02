Утюпина Агафья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтюпина Агафья Никифорова

Утюпина Агафья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

25 лет в 1763 г., 44 лет в 1782 г., дочь взятая Терсюцкой слободы Занозгиной деревни РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Утюпина Парасковья Иванова

Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Утюпина Мавра Иванова

Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Утюпина Матрона Иванова

Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Утюпина Маремьяна

Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Утюпин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утюпин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close