Утюпина Агафья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
25 лет в 1763 г., 44 лет в 1782 г., дочь взятая Терсюцкой слободы Занозгиной деревни РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Утюпина Парасковья Иванова
Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов
15 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Утюпина Мавра Иванова
Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов
10 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Утюпина Матрона Иванова
Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов
8 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Утюпина Маремьяна
Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов
5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Утюпин Андрей Иванов
Отец ребёнка: Утюпин Иван Михайлов
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утюпин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно