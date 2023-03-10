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Дубовицкий Леонтий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

07.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Дубовицкий Николай Иванович

Мать: Елена

Рождение ребёнка
03.01.1939

Дочь: Файзуллина Таисия Леонтьевна

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1942

Дочь: Галина Леонтьевна

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1946

Сын: Дубовицкий Виктор Леонтьевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Дубовицкий Юрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Смерть
07.01.1963
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