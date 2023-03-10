Дубовицкий Леонтий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти07.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Дубовицкий Николай Иванович
Мать: Елена
Рождение ребёнка
03.01.1939
Дочь: Файзуллина Таисия Леонтьевна
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1942
Дочь: Галина Леонтьевна
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1946
Сын: Дубовицкий Виктор Леонтьевич
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
19.07.1948
Сын: Дубовицкий Юрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Смерть
07.01.1963