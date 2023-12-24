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Кокарева Анна Варламовна
Кокарева Анна Варламовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.1905
Пол
Женский
Отец
Кокарев Варлам Прокопиевич
Мать
Кокарева Анастасия Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905
Отец:
Кокарев Варлам Прокопиевич
Мать:
Кокарева Анастасия Павловна
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