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Рабазов Николай Михайлович

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Мать: Рабазова Мария

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
10.01.1943
Военная служба
Между 11.01.1943 и ?.05.1944
248 гвардейский стрелковый полк 83 гвардейской стрелковой дивизии
Пропал без вести (военное)
?.05.1944
Военная награда
12.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
12.02.1945
Орден Славы III степени
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Гвардии старший сержант
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Гвардии младший сержант
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший сержант
Смерть
Неизвестно
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