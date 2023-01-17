Рабазов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Мать: Рабазова Мария
Призыв на военную службу
10.01.1943
Военная служба
Между 11.01.1943 и ?.05.1944
248 гвардейский стрелковый полк 83 гвардейской стрелковой дивизии
Пропал без вести (военное)
?.05.1944
Военная награда
12.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
12.02.1945
Орден Славы III степени
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Гвардии старший сержант
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Гвардии младший сержант
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший сержант
Смерть
Неизвестно