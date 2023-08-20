Тимиряева (Байдуллина) Гулира Биктимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1988
Сын: Тимиряев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Тимиряев Иван Валиахметович
Рождение ребёнка
1989
Отец ребёнка: Тимиряев Иван Валиахметович
Рождение ребёнка
25.08.1990
Дочь: Тимиряева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Тимиряев Иван Валиахметович
Смерть
Неизвестно