Тимиряева (Байдуллина) Гулира Биктимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимиряева (Байдуллина) Гулира Биктимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1967

Отец: Биктимир

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
18.07.1988

Сын: Тимиряев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Тимиряев Иван Валиахметович

Рождение ребёнка
1989

Сын: Тимиряев Антон Иванович

Отец ребёнка: Тимиряев Иван Валиахметович

Рождение ребёнка
25.08.1990

Дочь: Тимиряева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Тимиряев Иван Валиахметович

Смерть
Неизвестно
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